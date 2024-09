Belastingdienst wil toeslagenouders afkopen: 5000 euro bij intrekken bezwaar

De Belastingdienst wil met een opvallend schikkingsvoorstel de stroom bezwaren in de toeslagenaffaire verminderen. Gedupeerde ouders krijgen eenmalig 5000 euro als ze besluiten hun bezwaar in te trekken. Het voorstel stuit echter op veel kritiek, zowel van gedupeerden als van experts. Advocaten en hoogleraren laten aan Nieuwsuur weten dat er ook risico's kleven aan het plan.

Ongeveer 4700 ouders staan bij de Belastingdienst bekend als 'erkend gedupeerde' en komen in aanmerking voor het voorstel. De eerste brieven zijn inmiddels verstuurd. Het ministerie van Financiën hoopt zo de afhandeling van de toeslagenaffaire te versnellen. In totaal is er 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de schikkingen. Toch zien critici het voorstel als een teken van onvermogen. "De hersteloperatie is vastgelopen. Dit is een brevet van onvermogen van de Belastingdienst", laat bestuursrecht hoogleraar Herman Bröring weten aan Nieuwsuur.

In 2021 liet toeslagenmoeder Mandy al aan Hart van Nederland weten dat de herstelbetalingen te lang op zich lieten wachten. De onzekerheid zorgde bij haar voor mentale en fysieke klachten.

2:01 Toeslagenmoeder Mandy wacht nog altijd op volledige compensatie

Al ruim 50 miljoen euro overgemaakt

Het ministerie verwacht dat met het schikkingsvoorstel drie maanden tijdwinst kan worden geboekt. De verwachting is dat de volledige afhandeling van de toeslagenaffaire pas in 2027 is afgerond. Ondertussen blijven de dwangsommen voor de niet afgehandelde bezwaren oplopen. Tot april van dit jaar is al meer dan 54 miljoen euro aan dwangsommen betaald aan toeslagenouders.

De bezwaren komen voort uit het feit dat veel ouders niet tevreden zijn met de compensatie die ze ontvangen. Na een eerste betaling van 30.000 euro volgt een uitgebreidere beoordeling, maar dit proces duurt vaak lang. De Belastingdienst kampt met een personeelstekort, wat leidt tot vertragingen en daarmee tot dwangsommen voor het niet tijdig verwerken van herstelbetalingen.

Kostenbesparing

De dienst hoopt dat door gedupeerden 5000 euro te bieden dat het op den duur ook geld gaat besparen. Ambtenaren hebben in een interne notitie berekend dat voor afhandelen van een bezwaar gemiddeld 21.500 euro kost. De besparing van het schikkingsvoorstel loopt daarmee in de vele miljoenen.

Als iedere ouder bezwaar zou maken, zou dat de Belastingdienst ruim 100 miljoen euro kosten. Door dit voorstel kost het 'slechts' 23,5 miljoen.

'Geen afkoopregeling'

Ondanks de kritiek blijft staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) bij het voorstel. Zij benadrukt dat het om een vrijwillig aanbod gaat. "Het is verdrietig als ouders het zien als een afkoopregeling, maar dat is niet de bedoeling", zegt Achahbar. Volgens haar heeft een soortgelijk voorstel in het aardbevingsdossier in Groningen goed gewerkt.