Deze stichting betaalt alle schulden van Joëlle: 'Ruimte voor 1000 mensen per jaar'

Een paar maanden geen inkomen, en de rekeningen stapelden zich op. Joëlle en haar gezin raakten diep in de schulden en zagen geen uitweg meer. Tot haar moeder haar wees op een stichting die schulden van Rotterdammers aflost. Nu is ze schuldenvrij. "We hebben zoveel geluk gehad."

Voor Joëlle begon alles met een misverstand over haar uitkering. Haar contract liep af, waarna ze kort een WW-uitkering kreeg. Die werd later stopgezet vanwege een fout. Een nieuwe baan leek de oplossing, maar omdat haar werkgever ook financiële problemen had, kreeg ze geen salaris. Daardoor kon ze geen uitkering of toeslagen aanvragen en bleef ze met lege handen achter.

De schulden stapelden zich verder op. Huur, zorgverzekering, belastingdienst – overal ontstonden betalingsachterstanden. "Het liep op tot 20.000 euro. Ik had er niet om gevraagd. Ik dacht wel steeds: wat heb ik nou fout gedaan? Het was een tijd van veel piekeren", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Hulp uit onverwachte hoek

Dan krijgt ze een appje van haar moeder: Stichting Nieuw Vaarwater zou haar kunnen helpen. "Ik dacht meteen: waar zit het addertje onder het gras?" Toch besluit ze zich aan te melden en gaat ze op gesprek. De stichting hanteert strikte voorwaarden: de hulp is bedoeld voor gezinnen uit Rotterdam met problematische schulden die niet op korte termijn zijn af te lossen. De oorzaak moet een ingrijpende gebeurtenis zijn, zoals werkloosheid, ziekte of een scheiding.

Joëlle voldoet aan de criteria. In november krijgt ze het verlossende telefoontje: de stichting neemt haar schulden over. "Ik was toen even een soort van bevroren, de eerste seconden. Ongeloof. Ik was heel blij, maar ook kwam al het verdriet eruit. Het voelde echt als een uitweg."

Veel geld beschikbaar, weinig aanmeldingen

Stichting Nieuw Vaarwater helpt jaarlijks duizend gezinnen in Rotterdam. Het geld komt van de miljardairsfamilie Van der Vorm, die via hun investeringsmaatschappij ook miljoenen in goede doelen steken. Toch blijft het aantal aanmeldingen achter. Volgens directeur Bas Woudstra melden zich slechts zo’n 300 mensen per jaar aan, terwijl er ruimte is voor 1000.

"De reden van de problemen moet een zogenoemd ‘life event’ zijn: een scheiding, werkloosheid, ziekte of wat dan ook. Iedereen met een schuld heeft wel iets meegemaakt in het leven. Maar we oordelen niet, we willen helpen." Volgens Woudstra zou meer aandacht voor de stichting helpen om meer mensen te bereiken.