Na misdrijf komen nabestaanden vaak flink in schulden terecht: 'Het is overleven'

Slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven belanden niet alleen in diep verdriet, maar ook in grote financiële problemen. Slachtofferhulp Nederland waarschuwt dat de kosten na een misdrijf vaak oplopen tot tienduizenden euro’s, terwijl compensatieregelingen tekortschieten. Fred, de schoonvader van Jan van Mullekom, die in 2022 werd vermoord, vertelt hoe zijn familie financieel is vastgelopen. "Je verliest iemand en daarna moet je vechten om niet kopje onder te gaan."

Op 11 juli 2022 werd Jan van Mullekom, een 47-jarige pluimveehouder uit Helenaveen, ernstig mishandeld en gekneveld in zijn eigen huis aangetroffen. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen. Twee jaar later worstelt zijn familie nog steeds met de financiële gevolgen.

Zijn schoonvader Fred ziet hoe de weduwe van Jan, met twee jonge kinderen, volledig is vastgelopen. "Haar huis werd maandenlang verzegeld voor onderzoek, waardoor ze elders moest verblijven en dubbele woonlasten had", vertelt hij. "Haar auto werd in beslag genomen en nergens kregen we uitleg of compensatie. We moesten zelf een vervangende auto regelen en betalen. Het lijkt alsof er voor slachtoffers geen hulp is geregeld."

Naast de juridische en administratieve rompslomp, zijn de financiële gevolgen enorm. "De uitvaart, advocaatkosten, notariskosten en psychologische hulp – alles moesten we zelf bekostigen. In totaal hebben we bijna 90.000 euro uitgegeven, zonder noemenswaardige compensatie. We worden aan ons lot overgelaten."

'Structureel tekortgedaan'

Slachtofferhulp Nederland en de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG) luiden de noodklok. Uit hun recente inventarisatie blijkt dat nabestaanden structureel opdraaien voor hoge kosten, terwijl de huidige compensatieregelingen onvoldoende zijn.

Volgens woordvoerder Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland moet het systeem op de schop. "Slachtoffers en nabestaanden belanden vaak in een financiële nachtmerrie. De bestaande schadefondsen en schadevergoedingen schieten tekort. Mensen die er niet om gevraagd hebben en het zwaarst getroffen zijn, blijven met een enorme kostenpost achter."

Hij benadrukt dat het rechtssysteem niet alleen de dader, maar ook de nabestaanden moet beschermen. "Als de dader een tweede kans verdient, dan de nabestaanden zeker ook. Het is tijd dat de politiek, rechters en verzekeraars erkennen dat slachtoffers structureel tekort worden gedaan."

Hoop op verandering

Fred hoopt dat de oproep van Slachtofferhulp Nederland leidt tot verandering. "Het verlies van Jan is onherstelbaar, maar het is schrijnend dat je daarna ook nog eens financieel de afgrond in wordt geduwd."