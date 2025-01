Lindsay is eindelijk uit de schulden, met hulp van de gemeente

Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de financiële of schuldhulpverlening van zijn eigen inwoners. Sinds de toeslagenaffaire zijn veel Nederlanders voorzichtig geworden met het aanvragen van toeslagen of andere regelingen. Gemeentes willen het vertrouwen graag terugwinnen, en dat doen ze allemaal op hun eigen manier.

De gemeente Leeuwarden zet maandag een nieuwe stap om inwoners met geldzorgen beter te ondersteunen. Met een campagne, bestaande uit een website, buurtvrijwilligers en een telefoonnummer, wil de gemeente financiële regelingen toegankelijker maken. De campagne is maandag officieel afgetrapt.

Op de gloednieuwe website, geldhulp.nl, kunnen inwoners informatie vinden en doorverwezen worden naar hulpinstanties. Daarnaast zijn er vrijwilligers in de wijk beschikbaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. De campagne wordt ondersteund door posters, flyers en reclamespotjes.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De campagne is gericht op een breed publiek. Mensen als Lindsay maken gebruik van de regeling en uit hun ervaring blijkt dat schuldhulpverlening werkt en dat het wel degelijk mogelijk is om uit een financieel moeilijke situatie te komen. De 22-jarige vrouw vond via de Kredietbank weer grip op haar financiën. Inmiddels kijkt ze weer positief naar de toekomst, vertelt ze in bovenstaande video.

Drempel verlagen

De gemeente benadrukt dat iedereen financiële problemen kan krijgen en dat hulp zoeken geen zwaktebod is. "We willen dat inwoners weten waar ze terechtkunnen," zegt een woordvoerder. "Soms kunnen mensen door de bomen het bos niet meer zien, hiermee hopen we de drempel te verlagen."