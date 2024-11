Arnhemmers wantrouwig, maar gemeente lost 200.000 euro aan schulden van inwoners af

Gemeente Arnhem heeft de eerste schulden van haar inwoners afbetaald, meldt NU.nl. Het gaat om tien huishoudens met een totale schuld van ruim een half miljoen euro. Inmiddels is daarvan nu 200.000 euro afbetaald, laat wethouder Mark Lauriks aan de nieuwssite weten.

Het klinkt voor veel mensen als een droom en voor veel Arnhemmers zelfs te mooi om waar te zijn: een gemeente die een grote schuld voor je afbetaald, zodat je met een schone lei kunt beginnen. "Mensen hebben veel wantrouwen jegens de overheid. We mogen niet gelijk bij de eerste keer aanbellen naar binnen", aldus de wethouder.

Lees ook: Arnhem trekt portemonnee en neemt schulden inwoners over

Arnhem kondigde begin dit jaar aan een speciaal fonds opgezet te hebben om schulden van inwoners af te lossen. Het gaat om een experiment waarbij gezinnen in de buurt Immerloo II worden geholpen. Onderzocht wordt of de sociale problematiek die bij schulden komt kijken ook verdwijnt bij het wegstrepen van een schuld.

Maar het diepgewortelde wantrouwen bij de inwoners zorgt ervoor dat lang niet iedereen meedoet aan het experiment en dat is volgens de gemeente echt niet nodig. "Er zit geen addertje onder het gras", zegt Lauriks. Sommige Arnhemmers hebben de stap inmiddels durven zetten Lauriks: "Bij vijftien huishoudens zijn we zover dat we vaker mogen langskomen."

Selectie gezinnen

Bij de selectie kijkt de gemeente specifiek naar gezinnen met kinderen. "Als blijkt dat we meer geld nodig hebben, gaan we er alles aan doen om te zorgen dat het fonds wordt aangevuld", zei een woordvoerder van de gemeente eerder.

Immerloo II ligt in de wijk Malburgen en is onderdeel van een nationaal programma om achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, wonen, gezondheid en leefbaarheid aan te pakken. Een kwart van de inwoners van deze wijk moet rondkomen met net iets meer dan het sociaal minimum. In 2021 was bijna de helft van de inwoners praktisch opgeleid.