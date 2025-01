'Bijna 2 miljoen Nederlanders kampen met schulden bij de overheid'

Bijna twee miljoen Nederlanders, ruim één op de acht volwassenen, hebben betalingsachterstanden bij instanties zoals de Belastingdienst, CJIB en DUO. Hoewel het totale aantal schuldenaren afneemt, worden de schulden van de overgebleven groep groter en hardnekkiger. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, zo meldt het AD.

Voor de zwaarste gevallen stelt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart voor om schulden kwijt te schelden. Volgens hem is de reguliere schuldhulpverlening voor deze 'harde onderlaag' niet voldoende. "Ze moeten met een schone lei beginnen", zegt hij.

Innen probleemschuld moet anders vinden mensen in schulden. Eén deurwaarder voor mensen in schulden zou de oplossing moeten zijn. Waarom dat zo is, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Schuld gestegen

Tussen 2022 en 2024 daalde het aantal mensen met betalingsachterstanden, zoals onbetaalde belastingaanslagen of toeslagen, met 10 procent. Maar tegelijkertijd steeg de gemiddelde schuld per huishouden. Zo liep de achterstand bij toeslagen op van 453 naar 606 euro en nam de gemiddelde onbetaalde belastingschuld toe van 647 naar 920 euro.

Daarnaast blijkt uit de cijfers dat een kwart van de schuldenaren met meerdere schuldeisers te maken heeft. Deze groep krimpt minder snel dan het totaal aantal wanbetalers. Het aantal mensen met langdurige achterstanden, van zes maanden of langer, groeit zelfs.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wantrouwend

Volgens Maarten Bergman, opleider van schuldhulpverleners, kunnen veel mensen met tijdige en maatgerichte hulp hun schulden aflossen. "Veel schuldenaren worden niet bereikt door gemeenten, omdat ze wantrouwend zijn tegenover de overheid", zegt hij de krant. Een onafhankelijk loket en snelle hulp zouden kunnen bijdragen aan een oplossing.

Vliegenthart is echter van mening dat kwijtschelding voor de zwaarste gevallen noodzakelijk is. "We leven in economisch goede tijden, maar de harde onderlaag profiteert daar niet van. Sommige mensen hebben simpelweg te weinig inkomen om ooit uit de schulden te komen. Schuldhulp bereikt maar een klein deel. Sanering is de beste oplossing voor deze groep", aldus Vliegenthart.