'Bijna 2 miljoen Nederlanders worstelen met betalen van rekeningen'

Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben nog steeds moeite met het betalen van hun rekeningen, schrijft het AD maandagochtend. Dit komt neer op één op de acht mensen die worstelen met hun vaste lasten.

Hoewel dit cijfer nog steeds zorgwekkend is, is er een lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van vorig jaar, toen nog één op de vijf moeite had om de vaste lasten te betalen.

Volgens het onderzoek uitgevoerd door Panel Inzicht doen mensen dit jaar minder vaak een beroep op toeslagen of financiële hulp. Ook is het aantal mensen dat in staat is om te sparen gestegen naar 74 procent, vergeleken met 70 procent in 2023.

Problemen in de toekomst

Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijft de financiële stress voor veel Nederlanders een dagelijks probleem. Bijna een kwart van de duizend ondervraagde respondenten verwacht in de toekomst problemen te krijgen met het betalen van hun rekeningen, en 13 procent kampt momenteel al met acute financiële moeilijkheden.

Arjan Vliegenthart, directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), bevestigt deze trend: "2024 is een jaar om financieel op adem te komen. Dankzij loonstijgingen is het voor veel mensen wat eenvoudiger geworden. Tegelijkertijd blijft er een significante groep voor wie het moeilijk blijft om rond te komen," zegt hij tegen de krant.