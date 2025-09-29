Sanne (31) is eenzaam door zorg dochter Minthe (4): 'Wij zijn haar handen, voeten, stem'

Sanne (31) is moeder van de 4,5 jaar oude Minthe. Haar dochter heeft het Rett-syndroom, waardoor ze niets zelfstandig kan en in een rolstoel zit. "Wij zijn haar handen, haar voeten, haar stem. Alles wat jij en ik doen, doen wij ook voor haar."

Die intensieve zorg maakt dat ze zich vaak alleen voelt. "De zorg voor haar maakt het heel eenzaam omdat het zich vaak afspeelt tussen de vier muren van ons huis, terwijl ik andere kinderen hoor buitenspelen. Fysiek ben ik dan ook letterlijk alleen", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Compleet andere afslag

Waar Sanne ooit dacht aan weekendjes weg met vriendinnen of haar dochter trots naar school brengen, ziet haar leven er totaal anders uit. "Soms voelt het alsof iedereen op dezelfde snelweg rijdt, maar dat wij een compleet andere afslag hebben genomen. We kunnen niet meepraten over de gezonde ontwikkeling van een kindje. Ik merk dat mensen vaak invullen, vermijden of te verlegen zijn om erover te praten omdat ze niet goed weten hoe het is."

Ze voelt zich vooral eenzaam wanneer ze merkt dat ze geen onderdeel kan zijn van de maatschappij. "Ik voel me het meest eenzaam op de momenten dat ik het gevoel heb dat ik geen onderdeel ben, doordat ik niet kan werken of in het ziekenhuis zit met onze dochter."

Steun via Mantelzorgelijk

Ongeveer een jaar geleden vond Sanne steun bij Mantelzorgelijk, een stichting waar mantelzorgers elkaar online ontmoeten. "Daar heb ik (online) contact met lotgenoten. Het maakt dat ik me gezien en begrepen voel."

Oprichter Marjolijn Bruurs weet hoe belangrijk die steun is. "Er zijn 800.000 mantelzorgers zwaar overbelast in Nederland. Ik denk dat al deze mensen ook eenzaam zijn. Het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken. Blijf vooral vragen of iemand meegaat, ook al heeft diegene al drie keer nee moeten zeggen. Breng eens een pan soep langs. Het zijn die kleine dingen die het verschil maken."

Kleine gebaren maken verschil

De Week tegen Eenzaamheid, die donderdag van start gaat, vraagt aandacht voor dit probleem. Uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van het Oranje Fonds blijkt dat 46 procent van de Nederlanders zich weleens eenzaam voelt, en 14 procent zelfs sterk eenzaam. Tegelijkertijd geeft bijna de helft aan dat ze het lastig vinden om signalen bij een ander te herkennen.

Volgens het Oranje Fonds kan iedereen daar iets in betekenen. "Mocht iemand in zo'n situatie zitten, dan is het belangrijkste dat je af en toe vraagt: ben je oké? Wees er als het even niet zo goed gaat en accepteer ook dat zo'n situatie soms wat langer kan duren. Zulke kleine gebaren maken echt het verschil", zegt het fonds.