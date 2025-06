Eenzaam op een festival? Met deze ijsbreker maak je makkelijker contact

Speciale mandjes in de supermarkt, eendjes bij de kassa, zwaaisteen voor de deur en groene bekers op festivals. Bedrijven en organisaties doen er alles aan om eenzaamheid onder mensen te verminderen. Werken die initiatieven wel? Hart van Nederland onderzoekt een nieuw initiatief op het Best Kept Secret-festival.

NPO 3FM heeft de Groene Cup bedacht voor deze zomer: een groene beker die je gebruikt als signaal voor solo-festivalgangers dat je ervoor openstaat om nieuwe mensen te leren kennen. Uit onderzoek van 3Vraagt, in samenwerking met HUMAN en MIND, blijkt dat een derde van jongeren (31 procent) zich wekelijks sociaal eenzaam voelt. Hart van Nederland is vrijdagavond bij het Best Kept Secret-festival, om te kijken of de beker echt werkt (zie bovenstaande video).

Jeannette Rijks, van het Eenzaamheid-informatiecentrum, is sceptisch over de initiatieven. "Het is heel leuk dit soort acties met eendjes, bandjes en bekers, maar het helpt niet tegen eenzaamheid", zegt Rijks. "Het is namelijk een heel vervelend iets en we leren grofweg gewoon niet hoe we ermee om moeten gaan. Hoe we connecties leggen met mensen. Eenzaamheid verandert iets in je hersenen waardoor je brein anders gaat werken."

Volgens Rijks is het belangrijk dat eenzaamheid op een andere manier wordt aangepakt. "We moeten een echte oplossing vinden voor dit probleem en het beter aanpakken. Niet met eendjes, bandjes en bekers."