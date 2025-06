Gebruik je stem: Jongeren zijn niet alleen, maar voelen zich wel zo

Een telefoon vol contacten, honderden volgers op Instagram en elke dag nieuwe meldingen in groepsapps. Toch voelen veel jongeren zich alleen. Echt contact lijkt steeds zeldzamer. Odido roept samen met stichtingen Join Us en MIND Us op tot actie: “Gebruik je stem tegen eenzaamheid.”

Als iemand appt ‘hoe gaat het?’, dan denk ik: wat moet ik antwoorden? Dan bel ik liever Hannah (25)

Altijd bereikbaar, maar toch is het stil

De cijfers liegen er niet om. Uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2024 blijkt dat bijna 45% van de jongeren zich de laatste tijd enigszins tot sterk eenzaam voelt. En dat terwijl we juist in een tijd leven waarin iedereen altijd bereikbaar lijkt. Maar die constante digitale prikkels leveren vaak geen echt gesprek op.

Gewoon even bellen

Odido wil met de campagne ‘Gebruik je stem tegen eenzaamheid’ de omgeving van jongeren en de jongeren zelf een duwtje geven in de richting van écht contact. Geen zweverig gedoe of lange praatsessies, maar een simpele oproep: gebruik je stem. Want bellen, FaceTimen of gewoon even langskomen maakt verschil.

Dat hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Juist in een tijd waarin we overal en altijd verbonden zijn, is het makkelijker dan ooit om iemand even in het echt te spreken.

Doe mee. Doorbreek de stilte.

In de Week van de Mentale Gezondheid (2 t/m 8 juni) zet Odido samen met Join Us en MIND Us dit thema landelijk op de kaart. Kijk eens om je heen. Naar je dochter, buurjongen, neefje of nichtje. Of die collega die zich wat vaker terugtrekt. Stel een simpele vraag. Gebruik je stem tegen eenzaamheid.

Lees meer en doe mee op odido.nl/gebruik-je-stem