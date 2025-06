Mannen en hun gevoelens: hier praten ze er op 'niet-zweverige manier' over

De een worstelt met eenzaamheid, de ander met woede of verdriet. Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid afgelopen week kwamen in Amsterdam tientallen mannen bijeen om iets te doen wat voor velen nog steeds lastig is: praten over hun gevoelens. Mannen van alle leeftijden deelden hun verhaal.

Medeoprichter van de groep is Oscar Alonso Delgado (34), die tijdens de coronatijd merkte dat hij behoefte had aan diepgaandere gesprekken. Zijn oproep op sociale media trok al snel de aandacht van andere mannen die zich in stilte even eenzaam of verloren voelden. Inmiddels is zijn initiatief uitgegroeid tot een organisatie met meer dan driehonderd leden, en organiseert The Gathering of Men activiteiten als groepsgesprekken, meditatieavonden, en zelfs bokssessies.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Oscar: “We creëren een veilige setting waar we alle mannen weer bij elkaar kunnen komen." En dat is volgens hem hard nodig. "Ik denk dat we nog heel erg aan het wennen zijn aan het idee dat we ook kwetsbaar kunnen zijn met andere mannen."

Stigma

Medeoprichting Hylke Reidsma merkte ook dat het praten over gevoelens niet zo vanzelfsprekend was in zijn omgeving. “Je merkt dat er toch wel een soort van stigma heerst op je gevoelens delen,” zegt hij. “Als ik naar mijn eigen milieu kijk, dan kom ik uit een plek waar ik dingen alleen moest dragen. Wat ik hier merk is dat er ruimte is om het met elkaar te doen.” Volgens hem zijn het mannen die op zoek zijn naar groei: “Ze willen meer uit hun leven halen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, meer uit connecties halen, en onder gelijkgestemden zijn.”

Nu zal zo'n groep voor velen toch wat zweverig in de oren klinken. Dat gold voor Oscar in eerste instantie ook toen hij hoorde van dit soort mannengroepen. "Het klonk heel geitenwollensokken", zegt hij. Maar The Gathering of Men is dat volgens hem absoluut niet. "De mannen die hier komen, daar is niks mis mee. Je komt hier niet omdat het je therapiegroepje is, maar omdat je voelt dat je bijvoorbeeld een betere vader kunt worden."