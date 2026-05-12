Martha (77) uit Kampen ernstig toegetakeld door rottweiler

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:41

De 77-jarige Martha uit Kampen werd tijdens het uitlaten van haar eigen hondje aangevallen door een hond, een jonge rottweiler. Dit leidt tot grote onrust in haar buurt, zo is te zien In de video bovenaan. Ook Martha doet in de video haar verhaal, soms met veel emotie.

Martha liep elf bijtwonden op en krijgt dagelijks wondverzorging. Woensdag ondergaat ze zelfs een huidtransplantatie. Volgens buurtbewoners was het niet de eerste keer dat de bewuste hond voor problemen zorgde.

Gemeente geschrokken

De gemeente Kampen heeft inmiddels een aanlijn- en muilkorfplicht opgelegd. "Wij schrikken hier erg van en begrijpen de zorgen van de buurt", laat een woordvoerder weten. Maar omwonenden zeggen dat de hond na het incident nog meerdere keren zonder muilkorf is gezien, wat voor veel onrust zorgt in de wijk.

Door Redactie Hart van Nederland

