Meer dan de helft, zo'n 57 procent van de kinderen in de jeugdzorg die een klacht indiende bij Jeugdstem in 2025, voelde zich niet serieus genomen door directe pleegzorgbegeleiding. Na de vreselijke misstanden bij pleeggezinnen in Stadskanaal en Vlaardingen, grijpt stichting Jeugdstem de hoge cijfers van haar jaarrapport aan om met een symbolisch kunstwerk blijvende aandacht te vragen voor het jeugdzorgbeleid.

Oud-pleegkind Wilco (20) is bij de overhandiging, en ziet dat het huidige beleid nog te wensen overlaat. "Het pleegzorgbeleid wordt bepaald over jongeren in plaats van met jongeren. Ik heb vanaf mijn 12e tot en met mijn 18e in de pleegzorg gezeten", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Zo wil hij minder overplaatsingen binnen de pleegzorg en moet een vertrouwenspersoon sneller in beeld komen bij een pleegkind. "Het is fijn om eerder te weten dat je daar recht op hebt."

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Praat met ze

Geef kinderen een stem: 'praat niet over ze, maar met ze' is vooral de boodschap. Het kunstwerk is gemaakt van 250 tekeningen, door pleegkinderen - en jongeren, en wordt gegeven aan Kamerlid Lisa Westerveld bij de Tweede Kamer. Jeugdstem is een landelijke organisatie van onafhankelijke vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

"De hoeveelheid klachten is nog maar het topje van de ijsberg, en laat zien dat deze kwetsbare pleegkinderen ons nog lang niet altijd weten te vinden", zegt jurist Joliska Hellinga van Jeugdstem.

Informatiepakket ontvangen

Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat afgelopen september ruim 14.500 pleegkinderen een informatiepakket hebben ontvangen over de rol van een vertrouwenspersoon.

"We willen niet dat het bij een eenmalige actie blijft. Pleegzorgprofessionals hebben praktische tips gekregen die hen kunnen helpen het gesprek te voeren met pleegkinderen over vertrouwenspersonen", geeft een woordvoerder aan.