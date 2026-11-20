Jason Bhugwandass, die jarenlang streed tegen misstanden in de gesloten jeugdzorg, is vrijdag op 28-jarige leeftijd overleden. Mede dankzij de strijd van Jason zijn de strengste gesloten afdelingen opgeheven en probeert de overheid het stelsel te hervormen.

Jason had psychische en lichamelijke klachten die hij deels overhield aan zijn periode in de jeugdzorg, toen hij 16 jaar was. Zijn rapporten over de misstanden in de jeugdzorg droegen in 2024 bij aan de sluiting van de strengste afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg.

Jason bracht in 2024 het rapport Eenzaam gesloten uit om misstanden binnen de gesloten jeugdzorg bloot te leggen. Daarin komt niet alleen zijn verhaal naar voren, maar ook dat van tientallen andere jongeren. In de bovenstaande video vertelt Evita haar verhaal.

Jongeren op een speciale afdeling van de gesloten jeugdzorg leven in extreem isolement. Dat staat in het rapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass, dat dinsdag is gepresenteerd in Den Haag.

Extreem repressief klimaat

Voor zijn eerste rapport sprak hij met 51 jongeren die in de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Daar heerste een extreem repressief klimaat, schetste hij, waar jongeren werden gestraft om hun psychiatrische klachten te beteugelen.

Er was sprake van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. Ook na jaren houden deze jongeren psychische klachten over aan hun verblijf. Een groot deel van hen deed een zelfmoordpoging, een ander deel is intussen overleden.

Na excuusmoment uit de spotlights

Op 29 augustus van dit jaar bood minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) namens de overheid excuses aan en beloofde verbetering. Na dat excuusmoment trad Jason uit de spotlights. "Voor mij stopt het hier. Ik ben te ziek", liet hij weten. "Ik wil nu tijd en ruimte voor mijzelf en mijn naasten."

De laatste tijd ging het steeds slechter met Jason. Afgelopen dinsdag ging hij met Stichting Ambulance Wens nog naar het strand, voor een fotoshoot met familie en vrienden. Tussen de buien door gingen ze samen op de foto.

Afscheidsbericht

"Onze lieve Jason was het levende bewijs dat één mens het verschil kan maken door op te staan tegen onrecht, zelfs wanneer dat onrecht institutioneel is verankerd. Dat deed hij met doorleefde kennis en met getergde vasthoudendheid", aldus zijn nabestaanden.

In een afscheidsbericht op Instagram laat Jason weten: "Mijn leven werd onleefbaar, maar het leed van anderen werd zichtbaar. Daarom is het goed. Ik wens geen erkenning of lovende woorden van personen en instanties die zich negatief over mij uitlieten, mijn werk hinderden of hun morelen weggooiden als het erom draaide. Gelieve dat te respecteren."

Niet meer thuis

Jason kampte al jaren met ernstige posttraumatische stressklachten. Hij kreeg te maken met een functionele neurologische stoornis (FNS) en het Lance-Adams-syndroom. De combinatie van deze aandoeningen beperkten hem ernstig.

In de laatste weken woonde hij niet meer thuis, maar op een zorgplek die hij 'warm en lief' noemde, exact een plek waarvoor hij altijd al pleitte. Jason vond rust in het besef dat het leven eindig was, zo staat in een lange brief op zijn Insta.

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