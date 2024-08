Om 05.00 uur opstaan: Bert maakt al 33 jaar peuterbadjes schoon

Op deze warme dag is het heerlijk om een verkoelende duik te nemen, ook voor de kleintjes. Maar alle peuterbadjes moeten wel fris blijven. Daarom staat Bert van Middelkoop al 33 jaar lang vroeg in de ochtend alle vijftien badjes in Amsterdam schoon te maken en te vullen.

Bert maakt vijftien verschillende peuterzwembaden in Amsterdam schoon. "Vandaag begin ik rond 05.30 uur. Dan wordt het water gezuiverd, alle badjes gaan leeg en schoon. Meestal gaan tijdens het vullen de eerste kinderen er al in."

Hoe ziet Berts dag eruit? In de video boven dit artikel laat hij zien hoe het schoonmaken in z'n werk gaat en vertelt wat hij zo leuk vindt aan zijn werk.

Bert doet het werk al 33 jaar. "Ik vind het heel apart werk, en ook heel lang. Wel pittig, echt seizoenswerk. Zeven dagen per week in de zomer, dus zeven maanden echt hard werken en in de winter is het iets rustiger." Bert vindt vooral het werken met de kinderen fantastisch, vertelt hij. "Ze hebben plezier. Het is leuk om te zien hoe veel mensen er op afkomen en hoeveel gebruik er van wordt gemaakt."

Daarnaast: als je het druk hebt, is het mooi weer en werk je buiten, gaat Bert verder. "De dag gaat snel, want je komt op veel plekken en daardoor is het heel afwisselend en gezellig. En: ik ben gek van water en daar altijd mee bezig."