Stille tocht voor omgekomen Tijn uit Alkmaar die weken vermist was

Honderden mensen met een roos of fakkel in hun hand liepen vrijdagavond in Alkmaar mee tijdens een stille tocht voor Tijn (25). De jongen werd in september als vermist opgegeven, maar werd een maand later dood aangetroffen in België. Twee mannen, ook uit Alkmaar, werden aangehouden. Nabestaanden van Tijn willen hem vrijdagavond een laatste eer bewijzen tijdens de stille tocht.

Natasja organiseerde de tocht. Zij deed in september melding van de vermissing en is de moeder van Tijns beste vriend. "Hij had een moeilijke jeugd," vertelt ze. "Hij werd opgevangen in een jeugdinstelling en stond op zijn achttiende ineens op straat, omdat jeugdzorg niet meer verantwoordelijk is zodra jongeren meerderjarig zijn."

Volgens Natasja is Tijn het slachtoffer geworden van omstandigheden en tekortkomingen. "Hij moest het zelf maar uitzoeken," legt ze uit. "Terug naar zijn ouders werkte niet na zo’n lange tijd. Hij is gewoon slecht terechtgekomen, en dat had niet gehoeven."

Wekenlang vermist

Tijn werd op 12 september voor het laatst gezien toen hij in Alkmaar van Daalmeer richting park Rekerhout fietste. Twee dagen later, op 14 september, werd hij als vermist opgegeven. Enkele dagen daarna werd zijn fiets gevonden bij Bibliotheek De Mare in Alkmaar. Het Veteranen Search Team hielp mee met de zoektocht, maar zonder resultaat. Op 16 oktober hield de politie twee mannen uit Alkmaar aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Tijn.

Op 24 oktober maakte de politie bekend dat Tijn was gevonden. Het Openbaar Ministerie deed die vondst al een week eerder, maar hield dat stil in het belang van het onderzoek en om hem te kunnen identificeren.

Hartverscheurend

Een vrouw die vrijdagavond meeliep tijdens de stille tocht, noemt de situatie hartverscheurend: "Dit gun je natuurlijk niemand. Heel heftig. Ik kende Tijn heel goed. Ik herinner hem als een hele lieve, zachtaardige jongen."

"Hij was een goede vriend. Een jongen die elke dag bij mij was. Ik heb hem drie jaar in mijn huis gehad. Hij deed alles wat je van hem vroeg. Hij was altijd goed voor iedereen. Het is tragisch dat het zo afloopt", vertelt een vriend van Tijn.