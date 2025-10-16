Tijn (25) uit Alkmaar al meer dan een maand vermist: wat we tot nu toe weten

Tijn (25) uit Alkmaar is al meer dan een maand vermist. Op 14 september werd hij als vermist opgegeven en sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie houdt er ernstig rekening mee dat hij door een misdrijf is verdwenen. Hart van Nederland zet op een rij wat er tot nu toe bekend is over zijn vermissing.

De politie deelt op 23 september het vermissingsbericht van de 25-jarige Tijn. Op zondag 14 september werd hij als vermist opgegeven door zijn omgeving, maar mogelijk is hij op 12 september nog gezien. Zeker is dat hij die dag van Daalmeer naar de omgeving van park Rekerhout is gefietst. Onderweg is hij nog gesignaleerd bij winkelcentrum De Mare.

Fiets gevonden

Opvallende kenmerken van Tijn zijn dat hij een jas van Moncler droeg en witte Nikes. Hij verplaatste zich vermoedelijk op een zilver- of lichtkleurige damesfiets van het merk Cortina, met een rekje voorop.

Een getuige verklaarde Tijn op 15 september nog te hebben gesproken, maar later bleek dat niet te kloppen: Tijn is op die dag niet door deze persoon gezien of gesproken. Wel is hij mogelijk nog gezien in de Dollardstraat in Alkmaar.

De zoektocht gaat verder. De politie schaalt op met het Team Grootschalige Opsporing en op 29 september wordt bekend dat de fiets van Tijn is gevonden bij het Deurloopplein, vlak bij een park. De fiets was al eerder aangetroffen, maar het was aanvankelijk niet duidelijk of deze van Tijn was. Uiteindelijk blijkt dat wel het geval te zijn.

Begin oktober werd een zoekactie gehouden naar Tijn in de bossen rondom Alkmaar. Zoekacties met een droneteam, honden en duikers vonden ook plaats:

0:25 Search team kamt bossen bij Alkmaar uit op zoek naar vermiste Tijn (25)

Misdrijf

De politie krijgt veel tips binnen, maar die leiden nog niet naar de vondst van de Alkmaarder zelf. Op 30 september deelt de politie bij het programma Opsporing Verzocht nieuwe beelden van de jongen. Hij zou op 11 september om 15:00 uur geld hebben opgenomen bij een Geldmaat in Alkmaar.

Ook wordt bekend dat de politie uitgaat van een misdrijf bij de verdwijning van Tijn. Hij verkeert in gevaar en de politie roept op om camerabeelden te delen of je te melden als je meer informatie hebt.

Een paar weken later komt er toch weer beweging in de zaak. Een 32-jarige en 38-jarige Alkmaarder worden aangehouden. Ze worden ervan verdacht betrokkenheid te hebben bij de verdwijning van Tijn. Beide verdachten zitten vast en mogen alleen communiceren met hun advocaat.