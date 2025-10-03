Veteranen Search Team kamt bossen bij Alkmaar uit op zoek naar vermiste Tijn (25)

Het Veteranen Search Team heeft een grote zoekactie gehouden naar de vermiste 25-jarige Tijn. Zo'n 75 vrijwilligers hebben bossen en sloten in de omgeving van Alkmaar uitgekamd, op zoek naar een spoor van de inmiddels al twee weken vermiste man.

Eerder vertelde de politie dat er gevreesd wordt voor een misdrijf. Tot nu toe is alleen de fiets van Tijn teruggevonden. Die stond op het Deurlooplein, vlakbij park Rekenhout. Daar is nu ook gezocht door de vrijwilligers. Ook is er gezocht in de Alkmaarderhout.

Het Veteranen Search Team is op verzoek van de politie aanwezig. Tot op heden is er niks aangetroffen.