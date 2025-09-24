Terug

Tijn (25) uit Alkmaar al anderhalve week spoorloos

Vermissing

Vandaag, 22:43

De politie is dringend op zoek naar de 25-jarige Tijn uit Alkmaar. Hij is sinds zondag 14 september vermist en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Tijn is mogelijk voor het laatst gezien op maandag 15 september in de omgeving van de Dollardstraat in Alkmaar. Volgens de politie droeg hij toen een zwarte jas van het merk Moncler. Ook zou hij zich verplaatsen op een lichtkleurige damesfiets van Cortina, met een rekje voorop.

Tijn is voor het laatst gezien op 15 september, sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Beeld: Politie

Signalement van Tijn

De vermiste man is 1,73 meter lang, heeft een normaal postuur en kort rossig haar. Hij heeft een lichte huid en bruine ogen. Naast de zwarte jas droeg hij vermoedelijk ook donkergekleurde kleding en witte Nikes.

Beeld: Politie

Wie Tijn na 14 september nog gezien heeft of meer informatie heeft over waar hij kan zijn, wordt met klem gevraagd om dit te melden. Dat kan via het tipformulier of de opsporingstiplijn op 0800-6070. Mensen die liever anoniem blijven, kunnen bellen naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
