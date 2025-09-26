Politie schaalt op: Tijn (25) uit Alkmaar nog altijd vermist

De politie is nog steeds dringend op zoek naar de 25-jarige Tijn uit Alkmaar. Hij is sinds zondag 14 september vermist en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Daarom heeft de hulpdienst nu opgeschaald: het Team Grootschalige Opsporing (TGO) is op de zaak gezet.

De politie doet er alles aan om de man uit de Noord-Hollandse stad snel terug te vinden. "Sinds de melding van de vermissing er al intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en gecoördineerder kan plaatsvinden", schrijven ze in een bericht.

Gelukkig zijn er al heel wat tips binnengekomen, stelt de politie. Daardoor hebben ze nu waarschijnlijk de fiets van Tijn gevonden. Maar met de man zelf is nog altijd geen contact. Ook is er geen zicht op waar hij zich zou kunnen bevinden.

Signalement

Tijn is mogelijk voor het laatst gezien op maandag 15 september in de omgeving van de Dollardstraat in Alkmaar. Volgens de politie droeg hij toen een zwarte jas van het merk Moncler. Hij verplaatste zich op een lichtkleurige damesfiets van Cortina, met een rekje voorop.

De Alkmaarder is 1,73 meter lang, heeft een normaal postuur en kort rossig haar. Hij heeft een lichte huid en bruine ogen. Naast de zwarte jas droeg hij vermoedelijk ook donk - ergekleurde kleding en witte Nikes. Wie tips heeft of weet waar Tijn is, mag contact opnemen met de politie via 0800 - 6070.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt: