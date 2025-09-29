Politie bevestigt: gevonden fiets is van vermiste Tijn

Na de opschaling in de zaak rond de vermiste Tijn (25) uit Alkmaar is de politie nu weer een stapje verder. Onlangs werd de fiets, waar de jongeman op vertrok, teruggevonden. Er was nog enige tijd niet helemaal helder of dat de fiets die aangetroffen werd daadwerkelijk van Tijn was, maar nu is het een zekerheid.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws. De fiets werd donderdag aangetroffen in park Rekerhout in de stad waar de man ook vandaan komt.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Welke scenario's?

Eind vorige week besloten de politie en het Openbaar Ministerie om de zaak flink wat meer aandacht te geven. Een speciaal team, het Team Grootschalige Opsporing, is daarom ingeschakeld. Tijn zelf is sinds 14 september vermist en een dag erna mogelijk nog gezien, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. Na de eerste berichtgeving over de vermissing heeft de politie al heel wat tips binnengekregen. Na het bericht over de opschaling kregen ze er nog 12 bij, aldus de nieuwszender.

Helaas heeft de politie nog altijd geen idee waar de Alkmaarder is. Ze houden rekening met drie scenario's: een ongeluk, slachtoffer van een misdrijf of een vrijwillige verdwijning.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Tijn droeg ten tijde van de vermissing een zwarte jas van het merk Moncler. is 1,73 meter lang, heeft een normaal postuur en kort rossig haar. Hij heeft een lichte huid en bruine ogen. Naast de zwarte jas droeg hij vermoedelijk ook donk - ergekleurde kleding en witte Nikes. Wie tips heeft of weet waar Tijn is, mag contact opnemen met de politie via 0800 - 6070.