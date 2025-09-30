Vermiste Tijn (25) uit Alkmaar mogelijk verdwenen door misdrijf

De 25-jarige Tijn uit Alkmaar die sinds ongeveer twee weken wordt vermist, is mogelijk verdwenen door een misdrijf of verkeert op dit moment in gevaar. Dat deelde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

In het programma werden nieuwe beelden getoond van donderdag 11 september. Te zien is dat de man rond 15.00 uur geld opneemt bij een Geldmaat in Alkmaar en vervolgens op zijn fiets vertrekt.

Tijn neemt 11 september rond 15.00 uur geld op bij een Geldmaat in Alkmaar. Beeld: Opsporing Verzocht

Op 12 september is hij van Daalmeer naar de omgeving van het park Rekerhout gefietst. Later die dag was hij nog bij winkelcentrum De Mare. Zijn fiets is later teruggevonden bij het Deurlooplein, vlak bij het park.

Mogelijk is de man op maandag 15 september nog gezien in de Dollardstraat in Alkmaar. De politie vraagt iedereen die meer weet of camerabeelden heeft om zich te melden.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland/ANP