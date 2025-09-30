Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermiste Tijn (25) uit Alkmaar mogelijk verdwenen door misdrijf

Vermiste Tijn (25) uit Alkmaar mogelijk verdwenen door misdrijf

Vermissing

Vandaag, 23:14

Link gekopieerd

De 25-jarige Tijn uit Alkmaar die sinds ongeveer twee weken wordt vermist, is mogelijk verdwenen door een misdrijf of verkeert op dit moment in gevaar. Dat deelde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

In het programma werden nieuwe beelden getoond van donderdag 11 september. Te zien is dat de man rond 15.00 uur geld opneemt bij een Geldmaat in Alkmaar en vervolgens op zijn fiets vertrekt.

Tijn neemt 11 september rond 15.00 uur geld op bij een Geldmaat in Alkmaar. Beeld: Opsporing Verzocht

Tijn neemt 11 september rond 15.00 uur geld op bij een Geldmaat in Alkmaar. Beeld: Opsporing Verzocht

Op 12 september is hij van Daalmeer naar de omgeving van het park Rekerhout gefietst. Later die dag was hij nog bij winkelcentrum De Mare. Zijn fiets is later teruggevonden bij het Deurlooplein, vlak bij het park.

Mogelijk is de man op maandag 15 september nog gezien in de Dollardstraat in Alkmaar. De politie vraagt iedereen die meer weet of camerabeelden heeft om zich te melden.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie bevestigt: gevonden fiets is van vermiste Tijn
Politie bevestigt: gevonden fiets is van vermiste Tijn
Politie schaalt op: Tijn (25) uit Alkmaar nog altijd vermist
Politie schaalt op: Tijn (25) uit Alkmaar nog altijd vermist
Tijn (25) uit Alkmaar al anderhalve week spoorloos
Tijn (25) uit Alkmaar al anderhalve week spoorloos

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.