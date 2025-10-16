Twee aanhoudingen rondom vermissing Tijn (25) uit Alkmaar

Er zit misschien schot in de zaak als het gaat om de verdwijning van de 25-jarige Tijn uit Alkmaar. De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij zijn vermissing. Eerder gaf de politie al aan dat Tijn in gevaar verkeert doordat hij mogelijk is verdwenen door een misdrijf.

De mannen die zijn aangehouden zijn een 32-jarige en een 38-jarige Alkmaarder. Beide verdachten zijn ingesloten en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.

Begin oktober werd er nog een zoekactie gehouden naar Tijn in de bossen rondom Alkmaar:

0:25 Search team kamt bossen bij Alkmaar uit op zoek naar vermiste Tijn (25)

Fiets teruggevonden

Tijn is sinds 14 september opgegeven als vermist. Op 12 september is hij van Daalmeer naar de omgeving van het park Rekerhout gefietst. Later die dag was hij nog bij winkelcentrum De Mare. Zijn fiets is later teruggevonden bij het Deurlooplein, vlak bij het park. Mogelijk is de man op maandag 15 september nog gezien in de Dollardstraat in Alkmaar.

Tijn is 1,73 meter en heeft een normaal postuur. Hij droeg toen hij verdween een zwarte jas van Moncler en witte Nikes. De politie blijft zoeken naar de jongen uit Alkmaar. Wie iets heeft gezien kan bellen naar de opsporingstiplijn op 0800-6070.