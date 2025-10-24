Vermiste Tijn dood gevonden, politie en OM gaan uit van misdrijf

De 25-jarige Tijn uit Alkmaar die vermist was, is dood teruggevonden. Hoe de man overleed is nog niet bekend, maar het openbaar ministerie gaat uit van een misdrijf. De twee mannen die eerder zijn opgepakt, worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van Tijns lichaam.

Na de vermissing van Tijn halverwege september is het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie is op de zaak gezet. De politie deed er alles aan om de man uit de Noord-Hollandse stad snel terug te vinden. "Sinds de melding van de vermissing er al intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en gecoördineerder kan plaatsvinden", schrijven ze in september in een bericht. Niet veel later werd Tijn zijn fiets gevonden in park Rekerhout.

De politie houdt er sinds het TGO-onderzoek rekening mee dat Tijn is omgekomen door een misdrijf. Halverwege oktober zijn twee mannen, een 32-jarige en een 38-jarige Alkmaarder, aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij zijn verdwijning. Zij zitten momenteel nog vast.