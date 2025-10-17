Twee aangehouden mannen rond vermissing 25-jarige Tijn blijven in cel

De twee Alkmaarders van 38 en 32 jaar die donderdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Tijn (25), blijven tot na het weekend in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald.

Tijn is na 12 september niet meer gezien. De politie gaat uit van een misdrijf maar wil niet meer delen over de zaak en in welke context de vermissing speelt. Dat komt "door de staat van het onderzoek en omdat de verdachten in volledige beperkingen zitten, waardoor zij zich dus niet zouden kunnen verweren omdat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben", aldus een woordvoerder.

Tijn is zondag 14 september als vermist opgegeven. De vrijdag ervoor is hij in het noorden van Alkmaar van Daalmeer naar de omgeving van park Rekerhout gefietst. Zijn fiets is net voor dat park gevonden. Later die dag is hij nog bij winkelcentrum De Mare geweest. Een dag eerder is hij tijdens het pinnen gefilmd door de camera bij een geldautomaat in Alkmaar.

Politie en OM houden rekening met alle scenario's wat betreft zijn huidige situatie.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we dat uit: