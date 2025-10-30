Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Lichaam vermiste Tijn gevonden in België, broers uit Alkmaar verdacht van moord'

'Lichaam vermiste Tijn gevonden in België, broers uit Alkmaar verdacht van moord'

Crime

Vandaag, 16:03

Link gekopieerd

Twee broers uit Alkmaar worden verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van de 25-jarige Tijn. Het lichaam van de jongen zou op de dag van hun arrestaties al zijn gevonden in België. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

De twee verdachten zijn 32 en 38 jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt de broers van het ombrengen van Tijn en wegmaken van het lichaam. De rechtbank in Noord-Holland besloot dat de mannen nog zeker drie maanden langer in voorarrest zitten.

Volgens de regionale omroep is het lichaam van Tijn op 16 oktober gevonden. Mogelijk is hij aangetroffen in een bos in België. Volgens De Telegraaf zou het lichaam in stukken zijn gevonden, in de buurt van een vakantiehuisje. Diezelfde dag werden beide broers aangehouden. Op 24 oktober bracht het OM pas naar buiten dat Tijns lichaam is gevonden.

Politieonderzoek

Na de vermissing van Tijn halverwege september is het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie op de zaak gezet. De politie deed er alles aan om de man uit de Noord-Hollandse stad snel terug te vinden. "Sinds de melding van de vermissing is er intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en gecoördineerder kan plaatsvinden", schrijven ze in september in een bericht. Niet veel later werd Tijn zijn fiets gevonden in park Rekerhout.

De politie houdt er sinds het TGO-onderzoek rekening mee dat Tijn is omgekomen door een misdrijf. Later werden dus de twee mannen opgepakt. Zij zitten momenteel dus nog vast. Het strafrechtelijk onderzoek gaat intussen verder.

Op 7 november wordt er een stille tocht voor Tijn georganiseerd in Alkmaar.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vermiste Tijn dood gevonden, politie en OM gaan uit van misdrijf
Vermiste Tijn dood gevonden, politie en OM gaan uit van misdrijf
Politie bevestigt: gevonden fiets is van vermiste Tijn
Politie bevestigt: gevonden fiets is van vermiste Tijn

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.