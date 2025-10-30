'Lichaam vermiste Tijn gevonden in België, broers uit Alkmaar verdacht van moord'

Twee broers uit Alkmaar worden verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van de 25-jarige Tijn. Het lichaam van de jongen zou op de dag van hun arrestaties al zijn gevonden in België. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

De twee verdachten zijn 32 en 38 jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt de broers van het ombrengen van Tijn en wegmaken van het lichaam. De rechtbank in Noord-Holland besloot dat de mannen nog zeker drie maanden langer in voorarrest zitten.

Volgens de regionale omroep is het lichaam van Tijn op 16 oktober gevonden. Mogelijk is hij aangetroffen in een bos in België. Volgens De Telegraaf zou het lichaam in stukken zijn gevonden, in de buurt van een vakantiehuisje. Diezelfde dag werden beide broers aangehouden. Op 24 oktober bracht het OM pas naar buiten dat Tijns lichaam is gevonden.

Politieonderzoek

Na de vermissing van Tijn halverwege september is het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie op de zaak gezet. De politie deed er alles aan om de man uit de Noord-Hollandse stad snel terug te vinden. "Sinds de melding van de vermissing is er intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en gecoördineerder kan plaatsvinden", schrijven ze in september in een bericht. Niet veel later werd Tijn zijn fiets gevonden in park Rekerhout.

De politie houdt er sinds het TGO-onderzoek rekening mee dat Tijn is omgekomen door een misdrijf. Later werden dus de twee mannen opgepakt. Zij zitten momenteel dus nog vast. Het strafrechtelijk onderzoek gaat intussen verder.

Op 7 november wordt er een stille tocht voor Tijn georganiseerd in Alkmaar.