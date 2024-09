Martien slaapt in auto na gedwongen vertrek van vakantiepark Gillis

Het conflict dat tv-ondernemer Peter Gillis heeft met bewoners van één van z'n vakantieparken ging woensdag verder in de rechtbank. Het park Prinsenmeer bij het Brabantse Ommel is gesloten. Begin deze week moest iedereen vertrokken zijn, anders zou Gillis van de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen. De eerste ligt al op de mat, want er zitten nog bewoners die nergens anders heen kunnen.

De negen laatste bewoners van het park kwamen woensdag naar het kort geding dat is aangespannen door Gillis. Zeven van hen zijn inmiddels van het park af en hebben een andere 'slaapplek'.

Een van hen is Martien van den Broek. Hij woonde sinds 2010 op het park, maar verliet het afgelopen maandag uit angst voor een boete. Sindsdien slaapt hij in zijn auto. "Die heb ik ingericht tot woning", vertelt hij aan Hart van Nederland. Vorige week besloot Gillis om alle voorzieningen op het park af te sluiten. "Ik heb geprobeerd om het tot het laatst vol te houden, maar leven zonder gas, water en licht is niet mogelijk."

'Heel machteloos'

Ook de situatie van Robert Heijkants is penibel. Hij verblijft nu samen met zijn hoogzwangere partner op een zolderkamertje van 2 bij 3 meter. "De kleine kan elk moment komen, want ze is 38 weken zwanger", vertelt hij. "Je gaat met de situatie mee. Is het leuk? Nee. Mis ik de chalet? Absoluut. Het is heel machteloos."

Robert is vooral boos op de gemeente Asten. "Die laten Gillis in de kou staan, maar ook de mensen die zich de afgelopen jaren aan de regels hebben gehouden. De gemeente laat zich wel kennen."

Woensdag hebben de bewoners een voorstel gekregen van de advocaat van Gillis. Ze hebben 24 uur de tijd om hierop te reageren. Wat het voorstel is, mogen ze nog niet zeggen. Maar Martien is positief gestemd. "We hebben een positief bericht ontvangen van de rechter en advocaten van de tegenpartij waar we iets mee kunnen", vertelt hij. "Het kan positief uitpakken", zegt ook Robert.