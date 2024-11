Eindelijk thuis: Mark uit Urk keert terug na rampvakantie in Duitsland

Afgelopen zomer werd een jong gezin uit Urk groot nieuws toen hun hotel in Duitsland instortte. Urenlang zaten ze vast; moeder en zoontje kwamen er goed vanaf en konden snel worden gered. Vader Mark raakte echter zwaargewond. In augustus werd hij naar Nederland gevlogen, naar een revalidatiecentrum. Nu is het tijd voor de volgende mijlpaal: hij mag eindelijk naar huis. En er is nog meer heuglijk nieuws voor het jonge gezin.

Wat een leuke vakantie had moeten worden voor Edi en Mark en hun zoontje Jamie Hoefnagel, veranderde in één klap in een regelrechte nachtmerrie. Het hotel in het Duitse Kröv stortte plotseling in. Het gezin kwam, samen met andere gasten, vast te zitten onder het puin. Twee mensen overleefden de ramp niet.

Uren onder het puin gelegen

De hulp kwam langzaam op gang. Edi, die zoontje Jamie bij zich had, werd redelijk snel bevrijd en kwam er zonder al te grote kleerscheuren vanaf. Voor Mark, die bekneld zat, kwam de redding pas dertien uur later. Terwijl Mark onder het puin lag, bleef Edi tegen hem praten. "Volgens mij heb ik ook nog over mijn begrafenis gepraat," vertelt Mark. "Je hebt echt zo verschrikkelijk veel geluk gehad," vult Edi aan.

Mark belandde op de intensive care in Duitsland en werd snel overgebracht naar een revalidatiecentrum in Friesland. De verwondingen die hij opliep, waren ernstig. Zijn nieren vielen uit, en door de beknelling ontstond er zoveel zwelling dat hij aan beide kanten van zijn heupen opengesneden moest worden. Ook brak hij zijn pols. "Mijn lichaam heeft een zwaar trauma opgelopen," vertelde hij eerder.

De afgelopen maanden heeft hij kunnen aansterken, al heeft hij nog een lange weg te gaan. Zo heeft hij vorige week getraind met traplopen en verruilt hij deze week zijn rollator voor een wandelstok. Ook moet hij voor onderzoeken nog naar het ziekenhuis; hij heeft namelijk nog steeds geen gevoel in zijn voeten en linkerarm. Eind november heeft hij een afspraak staan in het ziekenhuis.

Gezinsuitbreiding

Enkele minuten voor het instorten van het hotel vertelde Edi aan Mark dat ze opnieuw zwanger was. De afgelopen maanden waren dan ook een emotionele rollercoaster voor hen. Nu Mark weer terug is, kunnen ze een hoofdstuk van het drama afsluiten en zich richten op het vooruitzicht van nieuw leven en uitbreiding van hun gezin. De genderrevealparty werd donderdagavond gehouden: het stel krijgt een jongetje.