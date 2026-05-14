Ouders gepeste Martijn (41) smeken om hulp: 'Praat alsjeblieft met je kind'

"Praat met je kind!" Dat is de dringende oproep van de ouders van de 41-jarige verstandelijke beperkte Martijn uit Maassluis. Zij zijn ten einde raad. Hun zoon wordt al dertig jaar bijna dagelijks tijdens zijn wandelingen lastiggevallen door jongeren. Volgens zijn ouders loopt het uit de hand en zijn ze bang dat het binnenkort echt misgaat. Daarom plaatsten ze deze week een oproep aan de ouders van de pestende kinderen.

Tijdens zijn dagelijkse wandelingen stak Martijn altijd netjes over. Maar doordat hij wordt lastiggevallen, moet hij nu regelmatig vluchten. Jongeren, met of zonder fatbike, proberen hem te intimideren of zelfs klem te rijden. Soms kan Martijn geen kant meer op en steekt hij over zonder goed om zich heen te kijken.

Aanspreken

"Dit moet echt ophouden. Wij vragen daarom een beetje hulp van jullie. Mochten jullie iets constateren, zouden jullie de groep dan willen aanspreken? Kinderen in zo’n groep willen niet voor elkaar onderdoen; wat de één durft, durft de ander nog beter", schrijven de ouders van Martijn op social media.

Martijn heeft een verstandelijke beperking en autisme. Volgens zijn ouders bellen de pesters zelfs aan bij de woonvoorziening en vragen ze vervolgens: "Mogen wij hier ook wonen? Want wij zijn ook mongool."

Onderling contact

Het pesten gebeurt volgens de ouders op meerdere plekken in Maassluis. Het lijkt erop dat de jongeren onderling contact houden en aan elkaar doorgeven waar Martijn is. "Een vervelende bijkomstigheid is dat ze Martijn in zijn paniek en boosheid ook filmen, waarschijnlijk voor hun eigen plezier."

De ouders hebben al meerdere keren contact opgenomen met de politie. Ook de wijkagent en de buurtwacht zijn op de hoogte. Daarnaast is het verhaal gedeeld in een buurtapp, maar volgens de ouders helpt dat onvoldoende. Daarom doen zij opnieuw een dringende oproep: "Praat alsjeblieft met uw kind."