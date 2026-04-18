Deze verzekeraar komt met dekking tegen cyberpesten

Vandaag, 09:51 - Update: 2 uur geleden
Online bedreigingen vormen een steeds groter risico, ook als het gaat om mentale schade achteraf en de hoge kosten die daarbij komen kijken. Om die reden heeft – met de Landelijke Dag tegen Pesten in het achterhoofd – een verzekeraar nu een dekking geïntroduceerd die slachtoffers van online bedreigingen en intimidatie moet helpen.
Het gaat om verzekeraar Univé, die de nieuwe dekking onder de inboedelverzekering laat vallen. "Vooral onder jongeren is online pesten een groot probleem dat emotioneel en psychologisch diepe sporen kan nalaten", stelt het bedrijf in een verklaring. "In 2026 zijn dat vormen van schade die we als verzekeraar niet zomaar meer buiten beschouwing kunnen laten."
De huidige inboedelverzekering biedt nu dus standaard dekking voor de gevolgen van cyberpesten. Zo kan er op kosten van Univé een deskundige worden ingeschakeld die nare berichten op internet verwijdert. Ook in meer ernstige gevallen, zoals de kosten van een psycholoog of bepaalde kosten voor een overstap naar een nieuwe school, worden vergoed.
Wie de cijfers ziet van cyberpesten, zal schrikken. Maar liefst zo'n 620.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder zijn minstens één keer slachtoffer van zulke pesterijen, met name jongeren hebben eronder te lijden.
In 2024 werd maar liefst 9 procent van de 15- tot 25-jarigen slachtoffer van online pesten, bedreiging of stalking, ruim het dubbele van het landelijke totaal van 4,1 procent, valt op te maken uit eerdere cijfers van het CBS. In een gemiddelde schoolklas in Nederland zijn intussen twee tot drie leerlingen slachtoffer van online pesten, weet Saxion Hogeschool.