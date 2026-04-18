Deze verzekeraar komt met dekking tegen cyberpesten

Online bedreigingen vormen een steeds groter risico, ook als het gaat om mentale schade achteraf en de hoge kosten die daarbij komen kijken. Om die reden heeft – met de Landelijke Dag tegen Pesten in het achterhoofd – een verzekeraar nu een dekking geïntroduceerd die slachtoffers van online bedreigingen en intimidatie moet helpen.

Het gaat om verzekeraar Univé, die de nieuwe dekking onder de inboedelverzekering laat vallen. "Vooral onder jongeren is online pesten een groot probleem dat emotioneel en psychologisch diepe sporen kan nalaten", stelt het bedrijf in een verklaring. "In 2026 zijn dat vormen van schade die we als verzekeraar niet zomaar meer buiten beschouwing kunnen laten."

Vergoedingen

De huidige inboedelverzekering biedt nu dus standaard dekking voor de gevolgen van cyberpesten. Zo kan er op kosten van Univé een deskundige worden ingeschakeld die nare berichten op internet verwijdert. Ook in meer ernstige gevallen, zoals de kosten van een psycholoog of bepaalde kosten voor een overstap naar een nieuwe school, worden vergoed.