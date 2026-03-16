Gepeste Puk (20) wil raad IJmuiden in met maar één doel: pesten aanpakken

Ze werd ooit zelf gepest, maar besloot zich er juist tegen te verzetten. Puk Lieverst uit IJmuiden is inmiddels 20 jaar en wil haar strijd tegen pesten nu ook via de politiek voeren. Ze staat op de kieslijst van de lokale partij Liberaal Blauw en probeert via voorkeusstemmen in de gemeenteraad te komen.

Puk trok maandag de straat op om te flyeren, zoals je in bovenstaande video ziet. Haar partij verwacht ongeveer vier zetels te halen, maar zij staat op plek negen. Dat betekent dat ze alleen met voldoende voorkeursstemmen kans maakt op een plek in de raad.

De 20-jarige wil het onderwerp via de politiek onder de aandacht brengen. Ze vindt dat scholen meer gezamenlijke regels moeten krijgen om pesten aan te pakken. Nu mogen scholen vaak zelf bepalen hoe ze ermee omgaan.