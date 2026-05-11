Invloed van de manosfeer steeds zichtbaarder op scholen

Opvoeding

Vandaag, 23:00

De manosfeer laat zich steeds vaker voelen binnen Nederlandse scholen. Dat heeft gevolgen voor de sociale veiligheid van zowel leerlingen als personeel, blijkt uit onderzoek van Stichting School & Veiligheid. Uit de cijfers blijkt dat 56 procent van de onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs een toename ziet van gedrag dat duidt op invloed van de manosfeer.

Het gaat bijvoorbeeld om seksistische opmerkingen of het afwijzen van empathie bij jongens. Onderwijsprofessionals zien vooral invloed op verbale agressie, onbegrip tussen jongens en meiden en pestgedrag. Daarnaast maakt driekwart van de docenten, schoolleiders en ondersteuners zich zorgen over de invloed van de manosfeer op jongens én op de sfeer en sociale veiligheid op school.

