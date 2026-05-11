Invloed van de manosfeer steeds zichtbaarder op scholen

De manosfeer laat zich steeds vaker voelen binnen Nederlandse scholen. Dat heeft gevolgen voor de sociale veiligheid van zowel leerlingen als personeel, blijkt uit onderzoek van Stichting School & Veiligheid. Uit de cijfers blijkt dat 56 procent van de onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs een toename ziet van gedrag dat duidt op invloed van de manosfeer.

Het gaat bijvoorbeeld om seksistische opmerkingen of het afwijzen van empathie bij jongens. Onderwijsprofessionals zien vooral invloed op verbale agressie, onbegrip tussen jongens en meiden en pestgedrag. Daarnaast maakt driekwart van de docenten, schoolleiders en ondersteuners zich zorgen over de invloed van de manosfeer op jongens én op de sfeer en sociale veiligheid op school.

Wat is manosfeer? Niet eerder werd dit fenomeen in Nederland onderzocht. Eerder onderzoek in Australië en het Verenigd Koninkrijk liet al zien hoe de manosfeer het klaslokaal binnendringt, en nu blijkt dat ook in Nederland het geval te zijn. De manosfeer is een verzamelnaam voor een online netwerk van websites, fora, sociale media-accounts en podcasts waarin mannelijkheid en de positie van mannen centraal staan. Mannen delen daar content over onderwerpen als zelfontwikkeling, mannelijkheid en daten. Een van de bekendste figuren binnen deze online wereld is influencer Andrew Tate, die zichzelf openlijk profileert als vrouwenhater. Maar de invloed hoeft niet altijd zo extreem te zijn: veel content verspreidt zich subtieler, bijvoorbeeld via memes of games. Die soms subtiele boodschappen kunnen invloed hebben op de denkwijze en het zelfbeeld van jongens en mannen.

