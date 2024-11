Jesper, Veerle, Nick en Marjoleine deden het allemaal: bedachten een eigen Sintjournaal

Sint zat te denken, waarom hij niet ieder dorp of stad een eigen sinterklaasjournaal zou schenken? Hoewel Merel Westrik stinkend haar best doet nu Dieuwertje er een jaartje niet is, is voor een aantal plaatsen in ons land een eigen sinterklaasjournaal een groot gemis. Sommige Nederlanders maken daartegen geen bezwaar en knutselen een eigen sinterklaasjournaal in elkaar.

Hoewel de goedheiligman in Vianen al is aangekomen, moeten ze in het Zuid-Hollandse Bergambacht nog een weekje langer dromen. Daar komen Sinterklaas en zijn gevolg pas komend weekend aan. Tot die tijd zijn ze de avonturen van de Sint in een eigen lokaal sinterklaasjournaal aan het verslaan.

Idee

Vanuit Studio 0182 brengen Veerle Sloof en Jesper Kleijnendorst het Sinterklaasjournaal van Bergambacht. Zo kunnen de kinderen volgen wat de Sint meemaakt en wat hij allemaal heeft meegebracht. Er zijn vijf afleveringen gemaakt van ieder tien minuten. Met liveverbinding met de pakjesboot, de Sint, Pieten en ook verslaggevers maken hun debuten.

Het idee voor een eigen Sinterklaasjournaal ontstond toen Jesper in 2018 besloot een kort filmpje te maken voor de intocht in zijn woonplaats. Dat was zonder presentatie, maar gelukkig is hij inmiddels wel goed praats. Samen met Veerle presenteert hij het journaal en hebben zij het verhaal bedacht. Zo komt het Sintsprookje nog meer tot leven en klinkt er door heel het dorp ‘vol verwachting klopt ons hart’.

Europapa in Houten

Iets verderop in het land, om precies te zijn in Houten, is er ook veel aan de hand. Nick de Keijzer, Marjoleine van Santen en hun kompanen besloten daar zelfs een complete Sintfilm te maken. Zelfs lokale beroemdheden uit de Utrechtse plaats doen mee, zoals bijvoorbeeld Renze Klamer en Johan Vlemmix die vaak te zien zijn op tv.

Nick en Marjoleine zijn ook zeker geen onbekenden op dit gebied. Al tien jaar lang maken ze een speciale Sinterklaasfilm, jaren overslaan doen ze niet. En net als in Bergambacht een spannend verhaal, aangekleed met alle toeters en bellen voor de nodige pracht en praal. Ook actualiteiten die in het echte leven een rol spelen doen ze na, zo begint de film met een persiflage van het welbekende Europapa.

De mensen in zowel de Houtense film alsmede de Bergambachtse serie worden ook op straat herkend. Ze zijn inmiddels dus flink bekend. Maar mochten zowel Merel Westrik als Dieuwertje Blok stoppen, zouden Veerle en Jesse het landelijke sinterklaasjournaal dan willen overnemen? “Ja, zeker!” antwoorden ze lachend, ze zouden er alles voor geven.