ZIEN: Nederland ontwaakt met cadeautjes in de schoen

Kinderen hebben vannacht massaal hun schoen gezet na de feestelijke intocht van Sinterklaas. Vanochtend was het dan zover: met grote spanning doken ze op hun schoen om te ontdekken wat de Sint en zijn Pieten voor hen hadden achtergelaten.

Zaterdag was het feest in Vianen, want Sinterklaas kwam daar met veel spektakel aan. Honderden kinderen stonden met spanning langs de kade om de goedheiligman te verwelkomen. Met muziek, dans en veel blije gezichten werd de Sint ontvangen. Na een succesvolle intocht mochten de kinderen thuis meteen hun schoen zetten. En dat is massaal gedaan.

Zo is de Sint vannacht onder andere langs een huis in het Gelderse Dinxperlo geweest. Daar woont Liam, die dit jaar voor het eerst Sinterklaas viert. Liams slofje is gevuld en Ozosnel heeft van zijn appeltje gehapt.

De Sint en zijn pieten gingen daarna door naar Hoogeveen in Drenthe. Daar hadden de 3-jarige Bram en zijn jongere broertje Daan hun schoen gezet. Met succes: er liggen flinke cadeautjes bij de haard.

Verderop in het land ging de Sint ook nog even langs Naleya en Jayden. De Pieten hebben hun namen met pepernoten geschreven, zodat ze niet in de war komen van wie welk cadeautje is.

Wil je zien hoe de kinderen vanochtend vol spanning de trap af gingen om hun schoen te checken? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.