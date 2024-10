Indrukwekkende stille tocht voor doodgeschoten Paro: 'Ze had alles over voor zoon'

De term femicide wordt steeds bekender in Nederland, zo blijkt uit het Hart van Nederland-panel. In november 2022 kende 33% van de Nederlanders de term ‘femicide’, dit is in april 2024 gestegen naar 69% van de Nederlanders.

Het aantal mensen dat vrouwen kent die te maken hebben (gehad) met geweld door hun partner of ex is sinds november 2022 iets toegenomen. In november 2022 was dit nog 30% en in anderhalf jaar is dit gestegen naar 35% van de Nederlanders.