Man die zoon doodgeschoten vrouw in veiligheid bracht: 'Stond nog met schooltasje om'

Bewoners van de Galjoenstraat in Rijswijk moeten zaterdag bijkomen van het tragische schietincident vrijdagmiddag. Een 38-jarige vrouw werd daar op klaarlichte dag doodgeschoten in een portiek, waar haar zoontje bij was. Een buurtbewoner, die anoniem wil blijven, hoorde de schoten en ontfermde zich gelijk over het jochie, met gevaar voor eigen leven.

"Ik vroeg wat er gebeurd was en hij zei: 'Mama is dood'", vertelt de man aan Hart van Nederland.

Overstuur

Dat er iets goed mis was, realiseerde de buurtbewoner zich direct toen hij een stuk of zeven schoten hoorde. Daarom rende hij gelijk naar het raam om naar buiten te kunnen kijken: "Ik zag daar dat jongetje staan. Die stond nog met zijn schooltasje om. Hij was helemaal overstuur", aldus de Rijswijker.

Toen hij eenmaal buiten was, besloot hij een kijkje te nemen in het portiek waar het jongetje voor stond. "Toen zag ik zijn moeder dood op de trap liggen. Onder het bloed en overal schotwonden", vertelt hij aangedaan. Hij tilde het jongetje snel op om hem in veiligheid te brengen.

'Engeltje op mijn schouder'

"Toen ik het portiek uitkwam, stond de buurman op twee hoog met een wapen uit het raam, die hij op mij richtte. Hij wilde op me schieten maar het wapen haperde. Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad, echt waar", zegt de ooggetuige. Uiteindelijk kwamen hij en het jongetje op tijd weg en kon de Rijswijker 112 bellen.

Een 57-jarige man uit Rijswijk is kort na de schietpartij aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt nog verhoord. Of het inderdaad om een buurman van het slachtoffer gaat, kan de politie nog niet bevestigen.