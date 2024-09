Crowdfunding voor zoon doodgeschoten Paro uit Rijswijk: 'Yash was Paro's leven'

Er is een crowdfundingsactie opgestart voor het zoontje van de 38-jarige vrouw die vorige week vrijdag werd doodgeschoten in Rijswijk. Binnen drie dagen is al ruim 30.000 euro opgehaald.

Met de inzamelingsactie wordt geld ingezameld waar het zoontje vanaf zijn 18e toegang tot krijgt. " Vele moeders en vaders harten zijn gebroken. Laten wij als zussen en broers de kleine Yash een basis geven als hij 18 wordt en in Nederland als een volwassene wordt gezien", staat er bij de actie geschreven.

De moeder werd vorige week vrijdag aan de Galjoenstraat op klaarlichte dag doodgeschoten in een portiek. Haar zoontje zag het gebeuren. Een buurtbewoner bracht hem direct in veiligheid:

2:05 Man die zoon doodgeschoten vrouw in veiligheid bracht: 'Stond nog met schooltasje om'

De verdachte werd direct gearresteerd. Het zou om een buurman gaan. Volgens de politie zou de verdachte tijdens de schietpartij ook het zoontje en drie buurtbewoners hebben willen doden. Wat de aanleiding van het incident was, is nog niet bekend. "Op een brute wijze is zij van haar leven beroofd, omdat ze NEE zei", valt te lezen bij de inzamelingsactie.

Voor zoon naar Nederland

De vrouw woonde met haar zoontje nog maar kort in Nederland. Ze woonde daarvoor volgens Omroep West in Suriname. Om onder meer een goed bestaan voor haar zoontje op te bouwen, verhuisde ze naar Nederland.

"Yash was Paro’s leven. Voor en door hem overwon zij vele obstakels, om haar zoon een betere toekomst te geven", staat geschreven bij de crowdfundingsactie. Volgens de initiatiefnemer van de actie was de moeder een "lieve, moderne vrouw die positief in het leven stond".