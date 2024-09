‘Emotionele’ bijeenkomst in Rijswijk na schietpartij: ‘Spanning al langer voelbaar’

Zo'n tachtig à negentig Rijswijkers zijn maandagavond afgekomen op een buurtbijeenkomst naar aanleiding van de dodelijke schietpartij die daar vrijdag plaatsvond. Volgens burgemeester Huri Sahin was het een "emotionele bijeenkomst".

"De bewoners hebben hun gedachten en gevoelens kunnen uiten, hun zorgen kunnen delen en elkaar kunnen steunen", aldus Sahin. Ook konden vragen worden gesteld aan instanties als de politie, woningcorporatie en Slachtofferhulp.

Spanningen al langer voelbaar

Een buurtbewoonster vertelde voorafgaand aan de bijeenkomst aan Hart van Nederland dat ze buiten was toen ze de schoten hoorde. "Mijn zus en ik stonden in de tuin, en toen zei ik: nou, dat is geen vuurwerk. Even later hoorden we een kind huilen." De politie kwam snel ter plaatse en riep hen op om naar binnen te gaan. "Alleen die schoten blijven in je hoofd zitten. En dat jongetje met z’n rugzakje, dat is zo triest om te zien."

Volgens een andere buurtbewoonster zijn de spanningen in de wijk al langer voelbaar: "De laatste tijd hoor je meer verhalen uit de wijk. Ik denk dat er behoefte is om samen te komen en dingen te bespreken." Ze noemt voorbeelden van mensen die hun emoties niet meer onder controle hebben en bijvoorbeeld honden trappen of jonge meisjes lastigvallen. Ze voelt zich onveilig en hoopt dat er snel iets verandert.

'De wereld is een gekke plek'

Vlak na het incident sprak ze met meerdere buren. "De een zegt: 'shit happens', en de ander zegt: paniek. Ik raak er wel van in de war. De wereld is toch een gekke plek", zegt ze tegen Hart van Nederland. Ze hoopt dat de problemen in de wijk serieuzer worden aangepakt: "Je ziet dat het misgaat. Daar hebben mensen die normaal hun leven willen leiden last van."

Hart van Nederland, ANP