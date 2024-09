Verdachte doden vrouw Rijswijk ook verdacht poging doodslag kind en buren

De 57-jarige man die vastzit na de dodelijke schietpartij in Rijswijk, blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris heeft besloten dat zijn hechtenis met veertien dagen wordt verlengd. Naast moord wordt de man ook verdacht van poging tot doodslag op het kind van het slachtoffer en drie buurtbewoners.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdag aan de Galjoenstraat. Een 38-jarige vrouw werd daar op klaarlichte dag doodgeschoten in een portiek, waar haar zoontje bij was. De verdachte was nog in het flatgebouw toen de politie arriveerde. Hij werd direct gearresteerd.

Een buurtbewoner bracht het zoontje van de doodgeschoten vrouw direct in veiligheid na de schietpartij. Bekijk in de video hieronder zijn verhaal:

2:05 Man die zoon doodgeschoten vrouw in veiligheid bracht: 'Stond nog met schooltasje om'

Poging tot doodslag

Volgens de politie zou de verdachte tijdens de schietpartij ook het zoontje van het slachtoffer, dat vlakbij stond, en drie buurtbewoners hebben willen doden. De zaak wordt in de komende weken verder onderzocht.

De man moet binnen twee weken opnieuw voor de raadkamer verschijnen, die dan beslist of zijn voorarrest verlengd wordt.