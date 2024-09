Dode bij schietincident Rijswijk, politie pakt verdachte op

Bij een schietincident in Rijswijk is iemand om het leven gekomen. Ook is er een verdachte aangehouden. Dat laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.

De schietpartij vond plaats aan de Galjoenstraat in de Zuid-Hollandse plaats. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.