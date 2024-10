Emotioneel afscheid van Paro, die werd doodgeschoten in bijzijn van haar zoontje

Familie en vrienden hebben maandag afscheid genomen van de 38-jarige Paro, die vorige week in Rijswijk op brute wijze werd doodgeschoten in het bijzijn van haar zoontje Yash.

Paro woonde nog maar kort in Nederland, met de droom om haar zoon hier een betere toekomst te geven. Het afscheid is voor velen moeilijk te bevatten, vooral voor haar neef Amit, die samen met uitvaartonderneemster Rischma Madho een belangrijk deel van de organisatie op zich nam.

Hindoestaans afscheid

Amit wilde Paro een waardig afscheid geven, vooral ook voor Yash. De kist waarin Paro wordt begraven, is gedoneerd, en er zijn videobeelden vastgelegd zodat haar zoon later een tastbare herinnering aan deze dag heeft.

De uitvaart verliep geheel volgens Hindoestaanse rituelen, met bloemen, vuur en muziek om Paro haar laatste reis te laten maken. "Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om afscheid te nemen," aldus uitvaartonderneemster Rischma. Dinsdag zal Paro worden gecremeerd, waarbij de familie met de rouwstoet langs haar woning zal rijden. Dit is een belangrijk onderdeel van het ritueel, waarbij de band met de overledene wordt verbroken door symbolische handelingen.

Buurman

De verdachte van het doodschieten van Paro werd direct gearresteerd. Het zou om een buurman gaan. Volgens de politie zou de verdachte tijdens de schietpartij ook het zoontje en drie buurtbewoners hebben willen doden. Wat de aanleiding van het incident was, is nog niet bekend. "Op een brute wijze is zij van haar leven beroofd, omdat ze NEE zei", valt te lezen bij een crowdfunding die voor Yash is opgezet.