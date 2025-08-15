Jordan (22) geeft 80 jaar na bevrijding herinneringen door aan nieuwe generatie

Het is dit jaar 80 jaar geleden, het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Daarbij worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De 22-jarige Jordan Bramsen, van Molukse en Indische afkomst, werd lang na de oorlog geboren, maar wil de verhalen levend houden, waaronder die van haar grootouders. Vrijdag legt ze tijdens de herdenking een krans voor de slachtoffers.

De 22-jarige Jordan Bramsen is lerares Engels op een middelbare school, maar vrijdag heeft ze een heel andere rol. Als lid van de jongerenorganisatie Jong1508 wil ze dat de verhalen over de Japanse bezetting in Nederlands-Indië niet verloren gaan. "Het is een deel van onze geschiedenis dat veel jongeren helemaal niet kennen", zegt ze.

Voor Jordan is het geen verre geschiedenisles, maar familiegeschiedenis. Haar opa en oma maakten de oorlog en de daaropvolgende bersiap-periode mee. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten zij niet in een interneringskamp, omdat mensen van gemengd bloed buiten het kamp bleven. Maar na de Japanse capitulatie en het uitbreken van de bersiap werden ze alsnog opgesloten", vertelt Jordan. Haar oma kwam in 1957 met de boot naar Nederland, haar opa volgde een jaar later.

Vorig jaar overleed haar opa. “Dat was een groot verlies. Volgend jaar wil ik rond zijn sterfdatum terug naar Indonesië om zijn reis af te maken. Samen met mijn oma, zodat zij het kan afsluiten.”

De betrokkenheid van Jordan is niet onopgemerkt gebleven. Ze is door de Stichting Nationale Herdenking gevraagd om een krans te leggen, naast onder anderen de Koning, de minister-president en andere hoogwaardigheidsbekleders. "Dat is een enorme eer", zegt ze.

Plechtigheid

Vrijdag vindt de plechtigheid plaats bij het monument. Er is plek voor 3800 bezoekers binnen de hekken, maar er worden meer mensen verwacht. Door de hitte zijn er extra waterpunten en krijgen bezoekers drinkbekers uitgereikt.