Zóveel Nederlanders die de bevrijding meemaakten zijn nog in leven

Ruim 900.000 mensen die nu nog leven, maakten de bevrijding van 1945 mee. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking, blijkt uit cijfers van het CBS. Zo'n 423.000 van hen waren toen 5 jaar of ouder, oud genoeg om zich de bevrijding mogelijk te herinneren.

Het aantal Nederlanders dat nog leeft en de bevrijding meemaakte, wordt logischerwijs steeds kleiner. In 2015 waren dat er nog 1,9 miljoen.

Jules' moeder Maria Weerts was de oudste inwoonster van Mesch en heeft de bevrijding meegemaakt. Zij is overleden op 27 december 2017. In de video hierboven vertelt Jules over zijn moeder.

Grote verschillen per gemeente

Per gemeente verschilt het aandeel mensen dat in leven was tijdens de bevrijding flink. Dat heeft te maken met de vergrijzing in een gemeente. In Laren, Bergen (Noord-Holland), Valkenburg aan de Geul en Heemstede is dit percentage het hoogst. Dat zijn allemaal gemeenten met relatief veel ouderen.

In grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam ligt het aandeel juist een stuk lager. Kijken we naar de twintig grootste gemeenten, dan hebben Apeldoorn en Breda (beide zo'n 5 procent) relatief de meeste inwoners die de bevrijding nog bewust meemaakten.

In Almere - dat pas sinds de jaren zeventig bestaat - is dit percentage met zo'n 2 procent het laagst.

Ruime meerderheid vindt herdenken belangrijk

Uit een enquête die donderdag werd gepresenteerd, blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de Nationale Herdenking op 4 mei belangrijk of zelfs heel belangrijk vindt. Wel is het aantal mensen dat het 'heel belangrijk' noemt iets gedaald: vorig jaar was dat nog 41 procent, dit jaar 38 procent.

Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité, dat het onderzoek uitvoerde, is er geen wetenschappelijke verklaring voor die daling. Mogelijk komt het doordat de samenstelling van de bevolking verandert en de eerste generatie oorlogsslachtoffers langzaam verdwijnt.

