80 jaar vrijheid in Mesch gevierd: Jules' moeder maakte bevrijding mee

In het Zuid-Limburgse dorpje Mesch is donderdag de nationale start van 80 jaar vrijheid gevierd. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren erbij. Mesch werd op 12 september 1944 als eerste dorp in Nederland door de geallieerde Amerikanen bevrijd van de Duitse bezetting. Vanaf dat moment werd Nederland verder bevrijd en dat ging gepaard met hevige strijd, vele slachtoffers en hongerwinter. Wie dat heeft meegemaakt is de overleden moeder van Jules Weerts, die ook aanwezig was op deze bijzondere dag.

Jules zit in het Oranje comité van Mesch en het was voor hem een belangrijke dag. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een oorlogsmonument kwam in het dorp.

Donderdag is hij vooral bezig met het koningspaar, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het is hier een gekkenhuis, nu het koningspaar naar Mesch komt. Het stijgt boven ons hoofd, we zijn maar een klein dorpje. Maar het is grandioos. Ik ga voor het eerst het koningspaar zien."

Jules' moeder Maria Weerts was de oudste inwoonster van Mesch en heeft de bevrijding meegemaakt. Zij is overleden op 27 december 2017. In de video hierboven vertelt Jules over zijn moeder.