Zieke Jan maakt laatste belofte aan overleden dochter Kim waar: 'Heel speciaal'

Een aangrijpend verhaal van een Brabantse familie: 6 jaar geleden overleed de 37-jarige Kim aan borstkanker, nu vecht haar vader Jan van Kessel (70) tegen leukemie. Toch wist hij een bijzondere belofte, die hij met zijn dochter op haar sterfbed maakte, waar te maken. Samen met zangeres Fé van Kessel en producer Marco Leeuwis (DJ Galaga) maakte hij een nummer ter ere van Kim. De opbrengst gaat naar lotgenoten.

Er was al snel een klik tussen Fé en Jan. Ondanks dat ze geen familie zijn, delen ze wel dezelfde achternaam en verjaardag. Fé vindt het bijzonder dat zij het lied mocht zingen: "Jan is bij mij thuis geweest. Toen heeft hij alles verteld en een fotoalbum laten zien. Dat raakte mij diep. Ik wist meteen: dit moet ik doen. In die periode had ik ook met verlies te maken, dus dan voel je een connectie. Ik ben heel blij dat ik ja heb gezegd."

Verbondenheid

Jan is trots op het eindresultaat. "Kim had het denk ik geweldig gevonden. Toen het af was, voelde het alsof we een bepaalde verbondenheid met haar hadden. Dat was heel speciaal. Kim zit voor altijd in ons hart", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Met het lied wil Jan geld ophalen voor Stichting No Guts No Glory. "Ik was op zoek naar een goed doel. Kim en ik hielden van muziek. No Guts No Glory bezorgt hele zieke mensen nog muzikale lichtpuntjes. Dat vind ik zo’n mooi doel. Ik hoop dat we het streefbedrag van 10.000 euro halen."

Benieuwd naar het hele verhaal en naar het nummer? Bekijk dan de bovenstaande video.