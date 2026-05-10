Peter fietst Alpe d'HuZes voor zieke vrouw Marije: 'Voor haar te laat'

Over iets minder dan een maand doen meer dan 5000 Nederlanders mee aan Alpe d'HuZes om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dit jaar is het alweer de twintigste keer dat Nederlanders de berg op gaan. Voor deelnemer Peter Berg wordt Alpe d'HuZes dit jaar veel meer dan alleen een zware tocht op de fiets.

Samen met zijn kinderen en vrienden beklimt hij volgende maand de Alpe d'Huez voor zijn vrouw Marije, die ongeneeslijk ziek is door kanker. "Het is al 15 jaar zo en al 15 jaar hangt dat zwaard van Damocles boven je hoofd", vertelt Peter tegen Hart van Nederland. "We hopen dat het nog lang gaat duren, maar de vooruitzichten zijn niet best."

Het team van Peter haalde inmiddels al 60.000 euro op voor kankeronderzoek. "Voor mijn vrouw komt het te laat, maar we doen het voor anderen in de toekomst."

Bekijk bovenstaande video om meer te weten te komen over het verhaal van Peter en zijn team Trap en Stap.

Elk jaar meer geld

Elk jaar hoopt de organisatie van Alpe D'Huzes meer geld in te zamelen. Vorig jaar werd een bedrag van ruim 19 miljoen euro opgehaald. "We hebben niet alleen veel geld opgehaald, maar ook bewustwording gecreëerd over hoe belangrijk het is om je in te zetten voor kankeronderzoek", zegt Brenda Tholens, Chef du Mission van Alpe d'HuZes.