Meer dan 19 miljoen euro opgehaald bij natte editie Alpe d'HuZes

Alpe d’HuZus is altijd op de woensdag vóór de koersdag, en is bedoeld voor mensen die een directe binding hebben met een deelnemer van Alpe d'HuZes. Boyd Besselink is de motor achter dit actieve clubje sportievelingen. Hij werd geconfronteerd met kanker toen zijn moeder ziek werd en uiteindelijk in 2012 overleed.