10.000 mensen spinnen tegen kanker tijdens de Alpe d'HuZes Indoor Ride

Op 5 juni beklimmen 5000 deelnemers de Alpe d’Huez in Frankrijk met het doel om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Binnen een korte tijd waren alle deelnemersplekken voor de klim op de berg uitverkocht. Maar het is tóch nog steeds mogelijk om de legendarische Alpe d’Huez te beklimmen én geld op te halen tegen kanker. Sterker nog, je kan gewoon in Nederland blijven om hier aan deel te nemen. Op de dag van het evenement is er ook een ‘indoor ride’ georganiseerd door sportschool Basic-Fit.

Alpe d’HuZes Indoor Ride

Het doel is om met deze virtuele Alpe d’HuZes tenminste 1 miljoen euro voor onderzoek naar kanker in te zamelen. In Ahoy Rotterdam staan 2000 smartbikes klaar waar de deelnemers tot wel 6 keer toe de afstand van de Alpe d’Huez fietsen. Rijders kunnen elkaar afwisselen zodat er verspreid over de dag 10.000 mensen kunnen deelnemen. Wil je je inschrijven? Dat kan hier.

Bijdragen aan een betekenisvol doel

De opbrengst van de Alpe d’HuZes Indoor Ride gaat volledig naar de Alpe d’HuZes/KWF-fonds en wordt besteed aan onderzoek naar kanker en de verbetering van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Deelnemers die erin slagen om 666 euro of meer op te halen voor het goede doel mogen een Smart Bike van Basic-Fit naar huis nemen.

Volg de klim via SBS 6 en KIJK

Je kan de Alpe d’HuZes in Frankrijk live volgen via de livestream op donderdag 5 juni via SBS6 en KIJK van 10:00 tot 17:45. Annemarie Brüning, Dyantha Brooks, Airen Mylene en Roxane Knetemann doen verslag van het evenement. Tijdens de uitzending wordt er live geschakeld met de Alpe d’HuZes Indoor Ride in Rotterdam Ahoy.