Jaron verloor broertje (8) en moeder aan kanker en rijdt Alpe d'HuZes voor hen

Nog geen drie weken te gaan, en de voorbereidingen voor de Alpe d’HuZes zijn in volle gang. Ook Jaron is volop aan het trainen voor de loodzware beklimming van de Alpe d’Huez. Samen met zijn vader, zus en schoonfamilie vormt hij het team De Veldblommetjes. Voor Jaron is de deelname diep persoonlijk: hij verloor zowel zijn broertje Thijn als zijn moeder aan kanker.

Thijn overleed twaalf jaar geleden op 8-jarige leeftijd aan een neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Vorig jaar verloor het gezin ook hun moeder, die op veel te jonge leeftijd overleed aan borstkanker. "Soms zit het in de kleine dingen, aan de eettafel dat het stilvalt of dat je een stem mist in huis", zegt Jaron.

'Veel emoties'

De hele familie traint binnenkort in de Duitse heuvels. Op 5 juni gaan ze met duizenden anderen wandelend, rennend of fietsend de Franse berg op om geld op te halen voor kankeronderzoek. De meeste deelnemers kennen de impact van de ziekte maar al te goed. "Ik zie het als een mooie achterliggende gedachte om het voor hen te doen", aldus Jaron.

"Er komt veel emotie bij kijken, zeker", aldus Nikki van het team. "Des te meer reden om te gaan knallen." "Zoveel mensen die die ziekte krijgen, dus we hopen dat we een steentje bij kunnen dragen", vult Britt aan.

De voorbereidingen en ervaringen van De Veldblommetjes zijn onder meer via hun Facebookpagina te volgen.