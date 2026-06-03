Gerrit-Jan al jaren vrijwilliger bij Alpe d'huZes, nu heeft hij zelf kanker

Twintig jaar bestaat de Alpe d'HuZes al, een jubileum dus. En wat is zo'n organisatie zonder vrijwilligers in de catering, het medisch team of voor de deelnemers? Gerrit-Jan de Vos is in ieder geval aardig besmet met het ALP6-virus, want hij is sinds 2008 vrijwilliger bij het evenement en waarschijnlijk een van de langstzittenden. En ondanks dat hij nu zelf ziek is, denkt hij niet aan stoppen.

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar Gerrit-Jan heeft in de loop der jaren vrijwel alle soorten vrijwilligerswerk gedaan voor Alpe d'HuZes. "Los van dat het een mooi doel is, doe je het ook echt voor de mensen. Het is leuk werk en waarvoor je het allemaal doet, blijft bijzonder."

Zelf is hij ook meerdere keren als deelnemer de berg op gefietst. Tegenwoordig loopt hij, want fietsen is voor hem wat lastiger geworden. Zo'n vier jaar geleden kreeg hij de diagnose ziekte van Kahler. "Helaas is die ziekte nu nog onbehandelbaar, maar ik kan er tot nu toe goed mee leven. Je kunt er oud mee worden."

Benieuwd hoe hij het er bij het zusje van Alpe d'HuZes, de Alpe d'HuZus voor vrijwilligers, vanaf brengt? Bekijk dan bovenstaande video.